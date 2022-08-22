"Смотрится убого": Нелепую Подольскую погнали от пузатого любителя водочки Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках во Франции. В 2010-м году пара поженилась. И хотя Пресняков не торопился вести начинающую певицу под венец, Подольская все же охомутала его. Сейчас артисты воспитывают двух общих сыновей, но песен от артистов становится все меньше.
Бывшая звезда скандального телешоу "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал коллег Владимира Преснякова и его супругу Наталью Подольскую. По его мнению, их творческий союз смотрится нелепо, если не сказать, убого.
Блогер отметил, что Пресняков и Подольская катаются по городам и странам и постоянно отдыхают, позабыв о настоящем творчестве и работе. Сейчас пара проводит время в Испании, что в очередной раз доказывает, что их карьера не востребована и давно стоит на месте.
Что касается вокальных данных, то ни у Преснякова, ни у Подольской их нет, считает Солнцев. Время популярности пары закончилось.
"Подольская – это тоже не пойми что. А самое главное и важное – это отсутствие репертуара. Семейный подряд в их исполнении смотрится убого", – заявил блогер.
Ранее Солнцев заявил, что Пресняков с его точки зрения не артист, а пенсионер и "системный дядечка с пузиком", "человек дачи, обильной еды и, видимо, водочки".