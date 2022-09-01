"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих детей. Старший сын Артем в этом году пошел в первый класс. Мальчику исполнилось семь лет.
О радостном событии начала нового этапа жизни певица рассказала в своем аккаунте. Артистка вышла на связь с поклонниками рано утром перед торжественной линейкой. Она была явно взволнована, ее переполняли чувства. Подольская была уже при параде и с прической.
"Начинается школьная пора. Мы ведем Темку в первый класс. Я ушла из дома, вышла на улицу, потому что очень нервничаю. Они там все что-то делают. Я ушла, чтобы никого не нервировать. В 14. 00 у нас праздничная линейка, всех очень сильно поздравляю, особенно родителей первоклассников. Все будет хорошо!" – сказала на видео Наталья Подольская.
Певица была одета в серый строгий костюм с юбкой и черные лоферы. У сына была форма бордовых оттенков. Мальчик ехал с матерью на заднем сиденье автомобиля и радостно приветствовал поклонников звездного семейства. В следующем видео она показала кадры с линейки, на которую пригласили и дедушку Артемия.
Владимир Пресняков показал в соцсетях свою тетрадь по чистописанию 1975 года, которую хранит до сих пор.
Напомним, ранее в интервью Подольская рассказала, что Пресняков мучил ее много лет, не расставаясь с бывшей.