Рассказавшая о смерти детей Малышева напугала россиян

Елена Малышева уже не одно десятилетие рассказывает россиянам, как быть здоровыми. В последние годы телеврач объяснимо часто поднимает тему инфекций. Например, врач не перестает напоминать народу об опасности коронавируса и важности вакцинации.
Однако недавнюю публикацию в своем телеграм-канале Малышева посвятила гриппу, рассказала, какую вакцину выбрать. По словам Елены Васильевны, в этом году особенно активны четыре штамма вируса гриппа, поэтому нужно выбирать четырехвалентные вакцины: Флю-М Тетра, Ультрикс Квадри и Гриппол Квадривалент.
Малышева также напугала россиян, что от гриппа могут умереть не только взрослые, но и дети. То есть их тоже может настигнуть смерть, если не предпринимать меры. "Вакцинация детей начинается с шести месяцев", – напомнила врач. В группе риска находятся и пожилые люди, поэтому для них тоже крайне важна вакцинация.
Тем временем в России вновь стремительно растет количество заразившихся коронавирусом, о котором так много рассказывает Елена Малышева. За последние сутки в стране было выявлено 49 761 случай заражения, из них с госпитализацией – 4 128. Скончались от ковида за сутки 95 человек.