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Шоу-бизнес
Туда-сюда: лысый мужик поласкал дырку срамницы Малышевой шаловливыми пальчиками

Туда-сюда: лысый мужик поласкал дырку срамницы Малышевой шаловливыми пальчиками

Елена Малышева не постеснялась показать половые органы.
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Программа "Жить здорово!" уже который год время от времени шокирует зрителей, а ее ведущую некоторые считают срамницей – за поднятие чересчур непристойных тем и их иллюстрацию. На этот раз шоу Елены Малышевой вновь удивило публику.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Во время выпуска на тему лечения цистита телеведущая взяла в руки имитацию женских половых органов. В студию пришла женщина, которая рассказала, что борется с недугом при помощи ванночек с ромашкой. Этот способ телеврач назвала глупым: мол, не способна вагина всасывать в себя жидкость.

Как оказалось, возбудителем цистита является кишечная палочка, которая попадает в мочевой пузырь из заднего прохода, причем нередко это происходит как раз-таки во время долгого нахождения в воде. Ну, и, конечно, Елена Малышева и Герман Гандельман решили наглядно продемонстрировать это процесс. Лысый коллега ведущей стал водить по муляжу половых органов своими шаловливыми пальчиками, как бы лаская обе дырки, чтобы показать путешествие бактерий.

Очевидно, что гостья программы поняла, что ванночки – плохой способ лечения. Ведь именно в этот момент, по словам медиков программы "Жить здорово!", микробы могут перемещаться туда-сюда: из прямой кишки в вагину и обратно.

Самый действенный способ борьбы с недугом – антибиотики, которые, к слову, из года в года прогрессируют. К примеру, как сообщает телеканал "360", американские ученые создали антибиотик, эффективный против 300 супербактерий!

"Он растворяет микробы. Это сейчас основной способ лечения цистита", – заверил коллега Елены Малышевой.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2022, 12:58 Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник
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