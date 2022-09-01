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Шоу-бизнес
Почему внук Алисы Фрейндлих отказался от громкой фамилии

Почему внук Алисы Фрейндлих отказался от громкой фамилии

Фильм "Бабки" режиссера Никиты Владимирова получил приз за лучший сценарий по итогам Первого открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел" (учредителями стали администрация города и комитет по культуре администрации Волгограда). Награду получал сам режиссер – внук актрисы Алисы Фрейндлих.
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Отцом Никиты Тарасова был известный политик Сергей Тарасов – вице-губернатор Санкт-Петербурга, ставший позднее членом Совета Федерации, заместителем Валентины Матвиенко.

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Но дочь Фрейндлих прожила с Тарасовым недолго. В начале 2000-х Варвара Владимирова рассталась с мужем, узнав о том, что у него есть другая. Некоторое время супруги жили отдельно, хотя и не расторгали брак официально. Общению детей с отцом Варвара при этом не препятствовала: в ее памяти был жив развод родителей, она не хотела такой же драмы.

В октябре 2009-го, оформив все-таки развод, Сергей Тарасов женился на любовнице — балерине Мариинского театра Анастасии Колеговой. Но этот брак политика оборвался ужасно – через месяц после пышной свадьбы Тарасов погиб при взрыве "Невского экспресса", следовавшего из Москвы в Петербург.

Никита Владимиров. Фото: Ekaterina Tsvetkovav / Global Look Press / www.globallookpress.com

После похорон стало известно, что все имущество политика досталось молодой вдове. Варвара Владимирова не смогла отвоевать ничего – разлучница отказалась делиться добром с детьми покойного.

Примечательно, что Никита Владимиров носит не громкую фамилию отца, а фамилию деда – известного советского актера, режиссера и театрального педагога Игоря Владимирова, который ушел из жизни в марте 1999 года.

"Несмотря на то что я практически не помню деда, который умер, когда мне было семь лет, я чувствую с ним невероятную внутреннюю связь. Я уверен, что если бы он был жив, мы были бы сегодня лучшими друзьями и просто горы свернули. Вот так я чувствую. Хотя с отцовской фамилией Тарасов мне было бы проще по жизни — папа был человеком известным и уважаемым, и его очень ценят многие люди", – пояснил он в одном из интервью.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2022, 13:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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