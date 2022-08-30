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Шоу-бизнес
"Она очень грустит по этому поводу": внук отказался называть Алису Фрейндлих бабушкой

"Она очень грустит по этому поводу": внук отказался называть Алису Фрейндлих бабушкой

В Волгограде продолжается Первый открытый кинофестиваль "Волгоградский факел", учредителями которого выступают администрация города и комитет по культуре. На протяжении нескольких дней город-герой ждут мастер-классы, спектакли, и, конечно же хорошее российское кино. В программе – 15 кинопоказов более 30 полнометражных, документальных и короткометражных фильмов. Особый восторг жителей города-героя вызвала картины Никиты Владимирова – внука Алисы Фрейндлих – "Бабки". Корреспондент "Дни.ру" встретился с талантливым молодым режиссером и продюсером после показа.
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В эпизоде фильма "Бабки" снялась Ваша мать – Варвара Владимирова. Но роль Вы ей дали специфичную – она играет придорожную проститутку. За что ж Вы так с ней?

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Уговорить ее было непросто, это правда. Она мне сказала: "За что ты мать так не любишь?" Я ответил, что это наоборот от большой любви. "Хочу, чтобы ты в этой роли покуражилась", – пояснил я ей. Она в итоге согласилась – тоже из любви ко мне. Словом, сын режиссер с добрыми намерениями предложил матери стать проституткой (смеется).

Ваша мама окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, снялась в нескольких полнометражных фильмах. А сегодня она чем занимается?

Ее карьера идет волнообразно. Вот сейчас был большой сериал, где она сыграла чиновницу. До этого был какой-то перерыв. Словом, периодически снимается.

Алиса Фрейндлих с внуком в 2013 году. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

А своей знаменитой бабушке Алисе Фрейндлих почему не предложили сняться в "Бабках"?

Во-первых, надо чтобы артист подходил на роль, а Ольга Волкова, которая в итоге и играла у меня, отлично на нее подходит, даже больше, чем Алиса Бруновна, на мой взгляд. Хотя Алиса Бруновна может сыграть все, что угодно. Во-вторых, она сама не изъявила большого желания, потому что похожий типаж и характер – крепкая хабалистая тетка – у нее был недавно в картине "Карп отмороженный" (реж. Владимир Котт, 2017 год – Прим. ред.)

Никита Владимиров в 2022 году. Фото: Феликс Грозданов

Как она оценила в итоге картину?

Бабушка сказала, что видит в этом проблески режиссерской мысли. Мол, уже чувствуется и режиссерское видение, и какой-то образ, и попытка показать характер героя. По ее словам, это все хорошо, но при этом она отметила и какие-то неровности, стилевые погрешности.

Но для Вас Алиса Бруновна – звезда театра и кино или просто бабушка?

Она для меня, скорее, друг с которым я на "ты". Я не называю ее бабушкой. Она для меня – просто Алиса. Хотя она и грустит по этому поводу, говорит: "Хочу быть бабушкой". Но иногда это наше общение как друзей мешает. Например, когда мы работали вместе над картиной "Родители строгого режима", то я пару раз переходил на какие-то вещи, слова и тона, которые с друзьями в обычном понимании этого слова кажутся нормальными, а с бабушкой не очень правильно так разговаривать. Когда возникали какие-то споры на площадке, то для людей вокруг, особенно если они не знали про наши родственные отношения, было шоком наблюдать, как мы общались. Я мог крикнуть: "Алиса, смотри, тут вот так надо!" А для всех-то вокруг она – недосягаемая величина.

Какой фильм Алисы Бруновны у Вас – любимый?

Конечно, "Служебный роман" (реж. Эльдар Рязанов, 1977 – Прим. ред.)! Вместе мы, конечно, не пересматриваем его, но если случайно по телевизору идет, то можем даже обсудить ленту. Сейчас, когда я стал работать как режиссер, у меня появляются вопросы по работе с актерами, и очень хорошая возможность задать их именно Алисе Бруновне.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 10:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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