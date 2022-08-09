"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина

Россияне продолжают задаваться вопросом: когда же Аллу Пугачеву ждать на родине?

Еще весной Примадонна приняла решение уехать на границу: вместе с семьей она обосновалась в Израиле. Сейчас же, по слухам, артистка уже обживается в Латвии. Сама Алла Пугачева заявляла, что эмигрировать не собирается, а в Россию вернется осенью.

Но, смотря на бурлящую событиями жизнь ее супруга, в это верится все меньше. Максим Галкин действительно хорошо устроился на чужбине: дает концерты, поливает грязью свою родину, разъезжает по разным странам. Сейчас, например, он находится в Таллине. Поклонники, благодаря опубликованному им видео, поймали его с незнакомой женщиной – фанаткой, которая неожиданно встретила кумира на площади.

Больше же верится в то, что Алла Пугачева приедет в Россию одна – без своего скандалиста-супруга. О том же говорят и комментарии ее близких, которые ждут Примадонну на родине.

"Я с Аллой говорил, она сказала, что вернётся с детьми в Москву", – сказал композитор Раймонд Паулс.

При этом, в его предложении не было ни слова о Максиме Галкине, поэтому вполне возможно, что исполнительница хита "Арлекино" сбежит от своего мужа в Россию, а он останется за рубежом. Журналист Георгий Иващенко в свою очередь говорил, что Алла Пугачева будет жить на две страны, катаясь к супругу, у которого концерты расписаны на месяца вперед.

Стоит отметить, что, по словам Раймонда Паулса, отношение у Примадонны к своей стране не изменилось: она, как и все истинные патриоты, измучена переживаниями за родные края.