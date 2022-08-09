Избавился от старухи: Счастливый Галкин променял Пугачеву на ласковую иностранку

Максим Галкин сразу нашел себе занятие по душе: стал выступать перед местной публикой и поливать грязью годами кормившую его Россию. А вот чем занималась в это время Алла Пугачева, остается гадать, но если верить ее словам, на чужбине она собиралась отдыхать и лечиться.
После отъезда из страны вокруг знаменитой парочки стала витать масса слухов, большая часть из которых о том, что в их браке все не так гладко. Стоит признать, что Примадонна в микроблоге своего молодого мужа стала появляться гораздо реже, чем это было до переезда.
Сейчас комик находится в Таллине. Судя по всему, готовится к очередному скандальному концерту. Рядом ли с ним любимая супруга, неизвестно: артист показал лишь себя на фоне одной из площадей города. Кажется, что, избавившись от Аллы Пугачевой, он решил погулять по столице Эстонии в одиночестве.
В момент съемки очередного видео со своим сияющим от счастья лицом к Максиму Галкину подошла какая-то женщина, причем шоумен даже не побрезгал приветливо поболтать с незнакомкой. Да, и она была ласкова, заранее извинившись за вторжение в его личной пространство.
В итоге между ними завязалась беседа, в ходе которой выяснилось, что женщина – россиянка, живущая в Швеции и, видимо, отдыхающая в Таллине. В общем, иностранка. Кажется, что привыкший быть рядом с Аллой Пугачевой юморист решил на мгновение променять общение с ней на диалог с фанаткой, которая очевидно не ожидала встретить своего кумира.