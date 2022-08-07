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Шоу-бизнес
"Хлебнула ада с ним и пошла дальше": заявлено о разводе Шнурова после рождения четвертого ребенка

"Хлебнула ада с ним и пошла дальше": заявлено о разводе Шнурова после рождения четвертого ребенка

Скандалист Сергей Шнуров охмурял множество красоток, и с легкой руки от них избавлялся. Недавно артист стал отцом в четвертый раз, но спасет ли это его сомнительный брак?
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Личную жизнь 49-летнего музыканта давно перестали воспринимать всерьез. За плечами у фронтмена группы "Ленинград" десятки, если не сотни женщин, не нашедшие с ним счастья. Сейчас Сергей Шнуров состоит уже в четвертом браке, а на днях жена Ольга Абрамова родила ему очередного ребенка.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Между тем у поклонников еще теплится надежда на то, что певец остепенился и готов стать примерным семьянином. По словам блогера Лены Миро, на артиста благоприятно влияет нынешняя супруга в отличие от предыдущих. Таким образом она кинула камень в огород экс-солистки "Ленинграда" Матильды Шнуровой.

В комментариях острые критики подняли тему развода музыканта, причем не только с нынешней женой Ольгой, а еще и с бывшей Матильдой. Она ярко проявила себя в мире шоу-бизнеса и успела влюбить в себя огромную аудиторию. До сих пор многие считают, что Сергей Шнуров зря ее упустил.

"Всему свое время, Мотю совершенно не хочется принижать. Вышла из небытия и из простых, и по мере своих возможностей нормально устроилась. Хлебнула своего ада с ним и пошла дальше", — написали в обсуждении.

Некоторые отметили, что не верят в чувства Сергея Шнурова к нынешней спутнице. Народ подозревает, что артист пошел под венец ради выгоды, так как отец Ольги Абрамовой влиятельный и богатый человек. Напомним, жена моложе певца на 18 лет.

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Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 августа 2022, 18:52 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
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