Красивая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

Матильда и Сергей познакомилась в 2006 году на концерте группы "Ленинград". Через четыре года они поженились. Как признавалась сама Матильда, она очень боялась выходить замуж: "Я буквально с ума сходила, а Сережа говорил: „Успокойся, все будет хорошо, разведемся если что, не переживай“.

После свадьбы супруги поселилась в Петербурге, в квартире Сергея с видом на Фонтанку. Как рассказывала девушка, они с музыкантом жили душа в душу.

Однако 25 мая Сергей огорошил поклонников. Он объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. О причине расставания супругов пока ничего не известно.