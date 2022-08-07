"Бросила его": сношавший 23-летнюю любовницу Пресняков получил от Подольской пинка за дверь

Супружеская неверность рушит любовь и приносит немало боли. Владимир Пресняков и Наталья Подольская достигли кризиса отношений.

Это произошло на заре их романа, когда певец состоял в официальном браке с Кристиной Орбакайте. Супруги уже не были парой, но разводиться не торопились. Пару месяцев 23-летняя Наталья Подольская так и сяк ублажала женатого артиста, а потом Владимир Пресняков получил от нее пинка за дверь.

Молодая любовница узнала о семейном положении избранника и вычеркнула его из жизни. Ей не хотелось чувствовать себя разлучницей. "Я его бросила", — призналась знаменитость в свежем интервью.

Однако чувства оказались настолько сильны, что расставание длилось недолго. Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова сблизились, певец все-таки развелся с бывшей и окольцевал новую спутницу.

По сей день артисты живут душа в душу, воспитывают детей и находят компромиссы. Они стали не просто мужем и женой, а родными друг другу людьми. Наталья Подольская не держит супруга на коротком поводке, а Владимир Пресняков не дает ей повода для ревности. В условиях эмоциональной свободы и легкости брак только крепнет, а счастье растет в геометрической прогрессии.

Напомним, недавно Владимир Пресняков показал фото своего очаровательного сына Артемия. Наталья Подольская родила мальчика в 2015 году, а через пять лет подарила мужу малыша Ивана.