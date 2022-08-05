"Дорогу молодым": опозорившегося Киркорова готовятся скинуть с пьедестала

Филипп Киркоров по сей день занимает первые позиции в разных списках, связанных с шоу-бизнесом. Например, недавно исследовательский холдинг "Ромир", на основании последнего исследования, назвал народного артиста главным инфлюенсером в музыкальной сфере. Примечательно, что ранее первое место в рейтинге лидеров мнений занимала Алла Пугачева. Сейчас же она занимает четвертое.
Сомнений в том, что Киркоров оказывает большое влияние на аудиторию, однако певец, уже давно находится на пьедестале, и пора бы ему разделить первенство с коллегами помоложе. "Пора разбивать плотную тусовку "своих" артистов и давать дорогу молодым и талантливым людям, которые готовы развивать свой творческий потенциал и покорять шоу-бизнес", – считает телеведущая Лидия Илькив.
Как она отметила в беседе с "Дни.ру", все зависит от рвения молодых исполнителей. "Вспомните, как долго добивались успеха нынешние звезды, которые стали успешными благодаря постоянной работе и вере в себя. Молодым исполнителям необходимо брать с них пример и тогда у них все получится", – добавила Илькив.
Впрочем, молодые артисты уже давно готовятся скинуть Филиппа Киркорова с пьедестала, однако исполнитель хита "Цвет настроения синий" старается идти в ногу со временем и быть интересным для молодежи. Он привлекает их внимание в том числе скандальными выступлениями. Причем поклонники постарше называют выходки 55-летнего певца на сцене позором.