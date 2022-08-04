"Муж уходит к другой": утопающая в слезах 61-летняя Малышева сравнила развод со смертью

61-летняя Елена Малышева уже много лет состоит в браке.

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале редко говорит о своей личной жизни, но обсудить проблемы других она всегда готова, особенно если ее об этом просят. В программу Елены Малышевой то и дело приходят люди, которые как раз нуждаются в подобной помощи. Для этого в шоу даже есть специальная рубрика – "Труба правды".

В свежем выпуске программе проблему героини данной рубрики анонсировал коллега Малышевой.

"Развод. Муж уходит к другой. Стоит ли останавливать?" – объявил соведущий.

На этот раз в так называемой трубе правды проявилась женщина, которая со слезами на глазах поведала свою печальную историю. Спустя 30 лет совместной жизни ее муж решил уйти к другой, а ее собственная жизнь оказалась полностью разрушена.

Буквально утопающая в слезах несчастной героини Малышева вместе со своими коллегами попыталась утешить женщину, но при этом телеведущая сравнила развод со смертью. Она показала шкалу стресса и объяснила, что развод наносит немногим меньшую травму, чем смерть близкого человека. Героине программы в ее ситуации пришлось испытать практически двойную смерть: потерю самой себя и потерю мужа. Это действительно очень тяжело.

Ранее о другом аспекте развода высказывалась и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, чтобы при разводе травмы не возникло у ребенка, уходящему из семьи родителю необходимо навещать наследника не реже одного раза в две недели – пишет "Радио 1".

Что касается Елены Малышевой, то она компетентна не только в теме психологических травм и прочих аспектов медицины, но и во множестве бытовых вопросов. Например, недавно телеведущая рассказывала о том, как часто надо менять постельное белье. Оказалось, что рекомендуется производить замену белья раз в неделю – пишет "Общественная служба новостей".