"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках

Знаменитая блондинка раз за разом удивляет россиян своей креативностью. Из года в год ее передача "Жить здорово!" транслирует познавательную информацию в развлекательном формате на грани фола. Не так давно Елена Малышева прямо в эфире сунула холодную пробку в промежность. То ли еще будет! Свежий выпуск проекта вовсю пропитан эротикой.
Ведущая оригинально преподнесла информацию о пользе и вреде летнего загара. Для этого 61-летняя знаменитость оголила телеса девушек в крошечных трусиках — пригласила в студию полуобнаженных моделей в мини-бикини.
Одни красотки предстали с бледной кожей, другие же хвастались темным оттенком. Кокетливых девиц Елена Малышева показала толпе немолодых мужчин. В лучшем случае модели годились им в дочери, в худшем — во внучки. Но ведущую это не смутило, и она постоянно требовала оценить тела внешне. "Нравится?" — спрашивала звезда и велела мужчинам поднимать руки.
Возрастные судьи едва могли отвести взгляд от возбуждающих тел. Почти стриптиз, да еще и бесплатно! В определенный момент Елена Малышева истерически захохотала и подвела итоги исследования. "70-ти процентам мужчин вообще все равно — загорелая она или нет! Лишь бы душа была хорошая", — выразилась ведущая и попросила девушек прикрыться.