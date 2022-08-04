"Госпитализировали": Любительница постарше Высоцкая наградила заразой 77-летнего актера

Сраженная страшной болезнью Юлия Высоцкая не выйдет на сцену.

Спектакли с участием актрисы Театра Моссовета, заслуженной артистки России Юлии Высоцкой отменены из-за ее серьезной болезни. Она была задействована сразу в нескольких спектаклях. Но как выяснилось, всегда весела и жизнерадостная актриса была вынуждена уйти на покой. Временно она не выйдет на сцену.

О болезни 48-летняя Юлия Высоцкая сама рассказала поклонникам в своем аккаунте. Звезде пришлось запереться дома, так как медики выявили у нее коронавирус.

"Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!" – сообщила Юлия Высоцкая.

В Театре Моссовета накануне сообщили о ряде перестановок в программе. 4 августа вместо спектакля "Вишневый сад" с Юлией Высоцкой покажут спектакль "Р. Р. Р.". Доплачивать ничего не надо. 5 августа вместо спектакля "Укрощение строптивой" будет показан спектакль "Как важно быть серьезным". 7 августа вместо "Укрощение строптивой" покажут "Иисус Христос — суперзвезда".

Стоит отметить, что вместе с Юлией Высоцкой коронавирусом заразился еще один ее коллега по сцене – 77-летний Александр Филиппенко. В отличие от актрисы, он болеет более тяжело. Его госпитализировали.