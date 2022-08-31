Море слез и огромный крест: изуродованная пластикой Цыганова внезапно ушла к Богу

Вика Цыганова всегда стремилась к красоте и обаянию. Эстрадная певица любит стильные образы, регулярно наносит макияж и укладывает волосы, чтобы выглядеть изящно. Через два месяца звезде исполнится 59 лет, а выглядит она все еще на все сто!
Поскольку возраст все-таки берет свое, женщина решилась на смелый шаг и сделала пластическую операцию. Однако многих поклонников разочаровали изменения во внешности звезды. Ведь хирурги буквально перекроили ее лицо и лишили естественных черт. По мнению некоторых, пластика изуродовало артистку. "Куда девалась красота?" – писали шокированные пользователи Сети.
Накануне стало известно, что Цыганова ушла к Богу. Так, она внезапно посетила святое место – село Дивеево, которое является местом паломничества. Ежегодно сотни или даже тысячи людей съезжаются к Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю. Море слез проливают на святой земле монастыря, где расположена канавка Богородицы, ибо распят был Иисус Христос за грехи людские по неведению дремучего народа.
Туда и устремилась артистка. В микроблоге она разместила фотографию, на которой был запечатлен огромный крест. Святыня буквально была усыпана цветами и свечами, и даже через снимок передавалась блаженная атмосфера. "Дивное Дивеево", – написала Цыганова.
Проникнувшие божественным духом подписчики тут же засыпали звезды восхищенными комментариями. "Спасибо за все, Господи", "Там потрясающе прекрасно", "Как красиво, сказка наяву", "Да, диво дивное", "Моя мечта побывать в этом месте, меня тянет туда", – написали пользователи Сети.