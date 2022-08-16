"Она никто": Плюнувшую в Тарзана мать Королевой ткнули лицом в грязь

Накануне случился неприятный инцидент, показавший истинное лицо мамы Наташи Королевой. Проживающая в США пенсионерка отправилась на концерт украинской исполнительницы Ирины Билык. В какой-то момент "мама Люда" даже поднялась на сцену и выразила свою озабоченность по поводу происходящего на Украине, прокричав затем всем известные лозунги.
Билык, в свою очередь, поблагодарила престарелую женщину за однозначную позицию, а затем крайне нелестно отозвалась о зяте Людмилы Порывай. Так, вокалистка назвала его г****. Однако это вовсе не смутило пенсионерку. Напротив, мама Королевой залилась смехом и замотала головой, тем самым плюнув в супруга дочери.
Поступок "мамы Люды" уже прокомментировали некоторые российские культурные деятели. По мнению Юрия Лозы, вообще не стоит обращать внимания на действия родственников тех или иных звезд. "С точки зрения медийного пространства она никто", – ткнул он маму Королевой лицом в грязь. Певец отметил, что Людмила Порывай ничего не сделала, чтобы о ней необходимо было говорить, а потому замечать ее вовсе не стоит.
Вика Цыганова оказалось менее сговорчивой, однако четко обозначила свою позицию. Женщина заявила, что слишком уважает себя, чтобы комментировать действия родительницы Королевой. "Выше моего достоинства", – отрезала она.