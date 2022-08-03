"Тело как у трансвестита": всплыла эротическая съемка Собчак 18+

Скандально известная журналистка вчера не на шутку удивила своих поклонников. Привыкшая выкладывать весьма приличные фотографии светская львица вдруг показала горячий контент. Ксения Собчак снялась под солнцем Италии, показав всему миру свою потасканную грудь.
Причем позу теледива выбрала такую, чтобы ее бюст казался больше. Однако россияне столь пикантный кадр, к сожалению, не оценили. "Смотрится странно маленькая голова, а тело как у трансвестита-бодибилдера", – пишет народ на просторах интернета. Более того, не смогла пройти мимо раскрепощенности супруги Константина Богомолова и Лена Миро, которая обожает перемывать косточки звездам отечественного шоу-бизнеса.
Так вот, блогер отметила, что Ксения Собчак, кажется, переступила порог того психологического возраста, когда появляется желание демонстрировать свои "прелести", даже когда на самом деле показывать-то и нечего.
"Держалась Ксенька достаточно долго. Дольше Бузовой, Успенской и других", – ехидно отметила сплетница.
Однако пользователи в комментариях вспомнили, что пикантными фотографиями известная блондинка грешит давно, а интернет помнит все! Так и всплыла эротическая съемка журналистки 18+, где она еще совсем молодая в кружевном белье и со слегка высунутым языком изогнулась в сексуальной позе.
"Как многим известно, у Ксении Собчак были и лучшие времена. Ну, видимо, по ее оценкам лучшие", – укололи блондинку внимательные пользователи.