"Больно": Изуродованная пенсионерка Лолита обрела чернющую кожу с гнильцой

Жгучая брюнетка в последнее время шокирует народ своими откровенными образами, причем ее даже не останавливает возраст! Совсем недавно Лолита Милявская вышла на сцену в белом обтягивающем платье без нижнего белья, а зрители любовались, как задорная пенсионерка трясет своими просвечивающими телесами.
На это раз артистка вновь шокировала общественность. Звезда вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить две важные новости. Во-первых, она собралась провести время с родными. Видимо, исполнительница хита "На Титанике" отправляется в Болгарию. А перед поездкой она сделала одну манипуляцию с телом – это, собственно, вторая новость.
Лолита Милявская обрела чернющую кожу: на ее шее появилась небольшая татуировка. Поклонники тут же принялись переживать за свою любимицу.
"Лола, больно же..." – возмутились пользователи.
Но брюнетка вряд ли испытывала неприятные чувства, ведь наколка – временная. В любом случае, артистка, можно сказать, изуродовала свою кожу, ведь черная как гниль татуировка на сморщенных жилах вероятно вблизи выглядит не очень красиво.
Кажется, что на старости лет звезда молодится. Но в таком возрасте ей бы думать не об украшении тела, а о поддерживании организма. К слову, издание "Вести Подмосковья" пишет, что летом стоит есть как можно больше овощей и фруктов. Диетолог в беседе с "Радио 1" отметила, что полученные из них витамины помогут справляться с простудами в межсезонье. Так что, у Лолиты Милявской еще есть пара летних дней, чтобы позаботиться о здоровье.