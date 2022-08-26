Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Пятница
26 августа
Лента новостей
13:42
"Стать родителями": Рассказавшая о воссоединении Бузова собралась рожать от Тарасова
13:41
В СИЗО в Зеленограде местные жители услышали взрывы
13:24
Солнцев раскрыл грязное нутро участников и ведущих "Дома-2": Проститутки и пройдохи
13:17
Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
12:51
"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей
12:31
Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе
11:35
Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать
11:28
Прижавшаяся к Земфире Литвинова нежно обратилась к ней в важный день: Грешная нетрадиционная любовь
10:33
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
10:32
"Меня бы уже не было в живых": Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе
10:31
Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом
09:47
"Помог ей уйти на тот свет": В смерти найденной в реке звезды "Дома-2" оказался замешан Малахов
09:47
"Негде было жить": Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
08:58
Бросившего Пугачеву с детьми предателя Галкина растерзали толпой под нечеловеческие вопли
08:57
Звезду "Уральских пельменей" оттарабанили мощным агрегатом
08:38
Конфликт в кафе Зеленограда кончился перестрелкой с погибшим
06:33
Драка в магазине, перепалка с фанатами, оскорбление Монеточки: скандальные выходки Земфиры
04:26
Шок! Пережившая 33 несчастья Боня стала жертвой колдовства
02:14
Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе
00:12
Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа
21:53
Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком
21:21
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус
21:19
"Мой мальчик": родившая сына Валерия принимает поздравления
21:03
В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода
20:43
"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного в Армении шокировала фанатов
20:40
В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс
19:53
Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"
19:02
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой
17:05
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
14:47
В Химках женщина за рулем каршеринга протаранила несколько машин на парковке
14:42
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
14:37
Пермяк избил своего отца до смерти
14:20
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
14:06
Названа причина пожаров в Рязанской области
14:01
Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
13:58
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
13:24
В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
13:24
Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова
13:09
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
12:50
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера
12:24
Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия
12:21
В Москве массовая драка закончилась стрельбой
11:46
"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой
11:46
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье
11:02
Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына
10:56
"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой
10:03
Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе

Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе

Супруга Дмитрия Тарасова откровенно рассказала, что думает о его примирении с бывшей женой.
прочитано 296 раз

Анастасия Костенко – настоящая опора для Дмитрия Тарасова. По словам модели, она во всем поддерживает мужа и старается всегда помогать ему советами. Будучи мудрой женщиной, Костенко не против того, чтобы супруг наконец-то наладил отношения с бывшей женой. Накануне она заикнулась о примирении Тарасова с Бузовой.

ПО ТЕМЕ

"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Модель отметила, что и Ольга, и Дмитрий – люди знаменитые, а потому лучше всего, если они смогут мирно существовать в публичном пространстве. При этом она отметила, что встреча экс-супругов уже произошла зимой этого года, однако ни к чему хорошему не привела. "Получилось громко и скандально", – заявила Анастасия.

Напомним, что в последнее время семья Тарасова переживает не самые лучшие времена. Так, футболист оказался без работы из-за отказа продлевать с ним контракт. Если раньше он был перспективным игроком, зарабатывающим, по слухам, миллионы евро, то сейчас от его лоска ничего не осталось. Более того, Тарасов уже даже готов унижаться перед тренером "Рубина" Слуцким. "Вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу", – с надеждой как-то заявил футболист.

По всей видимости, шаткое финансовое положение сподвигло и Анастасию Костенко пойти на учебу. Так, девушка заявила о своих планах обучаться в телецентре Останкино. "Будет третья попытка", – говорит модель. Кстати, она также в шутку отмечала, что в прошлом каждая ее попытка начать учиться заканчивалась декретом.

Стоит также отметить, что в последнее время ходят слухи о готовящемся разводе Костенко и Тарасова. Злые языки обвиняли футболиста в изменах. Мол: он сожительствует с некой дамой, к которой даже мечтает уйти. Однако информация эта не подтвердилась, а сама модель продолжает уверять фанатов в том, что в ее отношениях с мужем царит идиллия.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 12:31 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем

Ее заметили с другим
Шоу-бизнес

Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать

Неожиданное появление
Недвижимость

"Негде было жить": Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Продюсер отрицает вину
Недвижимость

Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом

Теперь все ясно!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
Пермяк избил своего отца до смерти
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+