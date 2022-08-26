Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе

Супруга Дмитрия Тарасова откровенно рассказала, что думает о его примирении с бывшей женой.

Анастасия Костенко – настоящая опора для Дмитрия Тарасова. По словам модели, она во всем поддерживает мужа и старается всегда помогать ему советами. Будучи мудрой женщиной, Костенко не против того, чтобы супруг наконец-то наладил отношения с бывшей женой. Накануне она заикнулась о примирении Тарасова с Бузовой.

Модель отметила, что и Ольга, и Дмитрий – люди знаменитые, а потому лучше всего, если они смогут мирно существовать в публичном пространстве. При этом она отметила, что встреча экс-супругов уже произошла зимой этого года, однако ни к чему хорошему не привела. "Получилось громко и скандально", – заявила Анастасия.

Напомним, что в последнее время семья Тарасова переживает не самые лучшие времена. Так, футболист оказался без работы из-за отказа продлевать с ним контракт. Если раньше он был перспективным игроком, зарабатывающим, по слухам, миллионы евро, то сейчас от его лоска ничего не осталось. Более того, Тарасов уже даже готов унижаться перед тренером "Рубина" Слуцким. "Вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу", – с надеждой как-то заявил футболист.

По всей видимости, шаткое финансовое положение сподвигло и Анастасию Костенко пойти на учебу. Так, девушка заявила о своих планах обучаться в телецентре Останкино. "Будет третья попытка", – говорит модель. Кстати, она также в шутку отмечала, что в прошлом каждая ее попытка начать учиться заканчивалась декретом.

Стоит также отметить, что в последнее время ходят слухи о готовящемся разводе Костенко и Тарасова. Злые языки обвиняли футболиста в изменах. Мол: он сожительствует с некой дамой, к которой даже мечтает уйти. Однако информация эта не подтвердилась, а сама модель продолжает уверять фанатов в том, что в ее отношениях с мужем царит идиллия.