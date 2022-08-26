"Стать родителями": Рассказавшая о воссоединении Бузова собралась рожать от Тарасова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались аж шесть лет назад, но страсти в их отношениях все никак не утихают.







Футболист за это время уже успел создать новую семью и даже обзавестись тремя детьми, а вот его бывшая жена пока все так же одинока – по крайней мере, после романа с Давой в компании мужчин Ольга Бузова замечена не была.

Некоторые поклонники экс-супругов до сих пор верят, что они однажды сойдутся. И каково же было их удивление, когда неожиданно для всех Дмитрий Тарасов сообщил, что собирается наладить отношения с поющей телеведущей. Вот это поворот! Футболист занимается раскруткой нового проекта и подумал: почему бы не задействовать свою знаменитую бывшую?

Спортсмен отправил Ольге Бузовой сообщение, но ответа ждать пришлось долго. Сегодня эффектная блондинка наконец-то решила публично рассказать о воссоединении с экс-супругом. Если коротко, то его ждать не стоит. Теледива просекла сразу, что футболист с помощью ее имени решил привлечь к себе внимание, и попросила перестать это делать.

Экс-звезда "Дома-2" припомнила ему все грехи: измены, отобранные подарки, публичные оскорбления и отсутсвие поддержки в тяжелый момент. Как оказалось, в прошлом блондинка собралась рожать от Дмитрия Тарасова и даже пережила какую-то операцию. А он вместо помощи плюнул ей в душу и выставил из дома.

"Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями", – вывела на чистую воду экс-супруга Ольга Бузова.