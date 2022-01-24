Сраженную Альцгеймером Терехову поразил новый недуг: Родственники в шоке

Стало известно, что Маргарита Терехова недавно перенесла ковид.

Звезда фильма "Собака на сене" давно уже не посещает светские мероприятия и не снимается в кино. Все дело в том, что Маргарита Терехова страдает от страшной болезни Альцгеймера. Женщина престала разговаривать, узнает только внучку, именно поэтому с ней всегда находятся сиделки, чтобы в нужный момент оказать помощь.

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Общественность узнает о состоянии Маргариты Борисовны только из уст ее родственников, которые довольно редко общаются с прессой. Недавно сын артистки дал комментарий о здоровье матери, чем ошарашил многих. Как оказалось, недавно Терехову сразила новая напасть – актриса заболела коронавирусной инфекцией.

По словам наследника звезды, все родственники были шокированы, узнав об этом. Проблему усугублял Альцгеймер. Дело в том, что больным нежелательна смена обстановки, так как они перестают понимать, где находятся, и начинают из-за этого нервничать. Именно поэтому родные Тереховой приняли решение никуда ее не везти. К счастью, Маргарита Борисовна смогла поправиться.

Сын звезды "Трех мушкетеров" также подробно рассказал, что из себя представляет Альцгеймер. По его словам, необходимо на все ставить замки, так как больной, например, может случайно выпасть из окна. Также он отметил, что родные не сразу поняли, что с актрисой что-то не так. Поначалу она была просто отрешенной, а затем уже все это перетекло в серьезный недуг. Тогда близким артистки пришлось "брать ее за шкирку" и везти в больницу.