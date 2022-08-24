"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот

Пока Алла Пугачева с детьми находится в Риге, Максим Галкин продолжает веселиться и гастролировать по другим европейским странам. На днях его сняли в обществе неизвестной блондинки. Парочка ужинала в одном из ресторанов Польши. На снимке была явно не Пугачева, пишет ОСН.
Естественно, такое событие не могло остаться незамеченным. Теперь Галкина обвиняют не только в измене родине, но и в измене законной жене алле Пугачевой. Что же это за разлучница, которая покусилась на святое? – гадали фанаты.
Впрочем, личность таинственной незнакомки установили довольно быстро. Ею оказалась директор юмориста Эльвира Мокробородова. Женщина работает с Максимом Галкиным уже более 20 лет. Некоторые тут же припомнили Максиму Галкину историю Евгения Петросяна, который спустя много лет работы с помощницей Татьяной Брухуновой женился на ней.
Стоит отметить, что помощница Галкина замужем. В праздничные дни она всегда поздравляет Галкина и всех членов его семьи. В одном из последних поздравлений она написала следующее: С Днем Рождения, Максим! Спасибо тебе за тебя. Ты мой личный учитель по счастью, любви, справедливости и настоящей жизни в ладу с собственной совестью".