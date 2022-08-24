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Шоу-бизнес
"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот

"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот

На днях Максима Галкина заметили в Польше с белокурой красоткой.

Продолжение: Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
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Пока Алла Пугачева с детьми находится в Риге, Максим Галкин продолжает веселиться и гастролировать по другим европейским странам. На днях его сняли в обществе неизвестной блондинки. Парочка ужинала в одном из ресторанов Польши. На снимке была явно не Пугачева, пишет ОСН.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Естественно, такое событие не могло остаться незамеченным. Теперь Галкина обвиняют не только в измене родине, но и в измене законной жене алле Пугачевой. Что же это за разлучница, которая покусилась на святое? – гадали фанаты.

Впрочем, личность таинственной незнакомки установили довольно быстро. Ею оказалась директор юмориста Эльвира Мокробородова. Женщина работает с Максимом Галкиным уже более 20 лет. Некоторые тут же припомнили Максиму Галкину историю Евгения Петросяна, который спустя много лет работы с помощницей Татьяной Брухуновой женился на ней.

Стоит отметить, что помощница Галкина замужем. В праздничные дни она всегда поздравляет Галкина и всех членов его семьи. В одном из последних поздравлений она написала следующее: С Днем Рождения, Максим! Спасибо тебе за тебя. Ты мой личный учитель по счастью, любви, справедливости и настоящей жизни в ладу с собственной совестью".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Максим галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 17:47 Источник: "Телеграм" • Требует проверки
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