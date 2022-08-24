Горячо! Сексуальная топ-модель вывалила голую грудь при всем честном народе

Популярность свалилась на длинноногую блондинку, когда отец стал рассылать ее фотографии по модельным агенством, после чего мировые бренды ринулись приглашать красавицу Эльзу Хоск к сотрудничеству.
К счастью, восхититься ее шикарной внешностью можно не только с подиумов показов Christian Dior, Giambattista Valli, Blumarine, Carolina Herrera, Oscar De La Renta. Она с удовольствием демонстрируется свое тело поклонникам в социальных сетях и даже не стесняется выкладывать весьма пикантные снимки.
Сейчас у Эльзы Хоск, судя по всему, отпуск, который она проводит в компании молодого человека. Модель отдыхает где-то в Европе под палящим солнцем. Видимо, в некоторые дни ей было настолько жарко, что она щеголяла по пляжу топлес! По крайне мере такой снимок с берега моря появился в ее микроблоге.
Блондинка предстала перед всем честным народом в белых шортах и такого же цвета бандане на голове, а вот на верхнюю часть своего тела она решила ничего не надевать. Девушка вывалила свою шикарную грудь, но самое сокровенное все же спрятала – соски бывший "ангел" прикрыла руками.
Поклонники, конечно, остались в восторге от столь горячей фотосессии и принялись осыпать кумира, который буквально довел их до экстаза, комплиментами.
"Потрясающе! Я был рожден, чтобы увидеть этот снимок! Ты так красива!", – написали пользователи под фотографией Эльзы Хоск.