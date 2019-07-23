Известная модель предстала в "горячей" фотосессии

30-летняя шведская топ-модель и ангел Victoria’s Secret участвовала в съемках рекламной кампании одного из модных брендов на Бермудских островах. Фотографии, которыми Эльза Хоск поделилась с поклонниками в Instagram, впечатлили всех подписчиков.
Эльза Хоск надела черный слитный купальник с глубоким вырезом и тонкой шнуровкой на спине. Образ ангел Victoria’s Secret дополнила золотым браслетом и большими серьгами-кольцами, собрала волосы, а с помощью макияжа сделала акцент на своих ярко-голубых глазах. "Найди меня здесь", – подписала снимки звезда.
"Малышка, ты выглядишь на миллион", "Вот это идеальный образ для любой девушки", – восхитились фотографиями ангела Victoria’s Secret ее коллеги по подиуму Оливия Калпо и Жасмин Сандерс. Девушки оставили под публикацией лайки и восхищенные комментарии.
Эльза Хоск стала одним из ангелов Victoria’s Secret в 2015-м году. В начале июля модель уже делилась снимками в соблазнительном бикини со своего отдыха в Хэмптоне. Недавно Хоск, которая в прошлом была профессиональной баскетболисткой, рассказала, что любит силовые упражнения и бокс.
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