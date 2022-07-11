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Шоу-бизнес
Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Фото: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com Фото: face to face / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ ) / www.globallookpress.com

Из главной супермодели мира в отвратную старуху: как себя изуродовала Линда Евангелиста

Линда Евангелиста была одной из самых известных моделей 80-90-х. Она стояла в одном ряду с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер.
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Ее карьера началась еще в детстве. Впервые Линда снялась для провинциального каталога одежды на родине, в Канаде. Там же она попробовала принять участие в конкурсе красоты, однако ее даже не допустили.

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Несмотря на это, сразу после школы девушка направилась в Нью-Йорк и пришла в модельное агентство Elite. Правда, удача долго не приходила к ней в руки. Будущая звезда подиумов поначалу снималась для каталогов и рекламы сковородок. Многие модельеры считали ее слишком толстой – талия в 64 сантиметра при росте в 176!

Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Но она не отчаивалась, продолжая обивать пороги знаменитых фотографов и журналов. Именно настойчивость Линды Евангелисты и позволила ей в конечном итоге занять место среди ведущих моделей конца 20-го века.

Визитной карточкой Евангелисты стала частая смена образов – она меняла прически чуть ли не каждый месяц. В конце 80-х за четыре года она 17 раз перекрашивала волосы в разные цвета. От природы у модели черные волосы, но девушка испробовала буквально все, получив в модном мире прозвище "хамелеон".

Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В начале 90-х супермодели были настолько популярны, что имена Синди, Наоми, Клаудии, Линды и Кристи знали все. Девушки даже не нуждались в представлении по фамилиям. Кстати, именно Евангелисте принадлежит знаменитая фраза: "Я не встаю с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов". Да, в те времена модель зарабатывала сумасшедшие деньги, отказываясь от всего ради карьеры.

Фото: face to face / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ ) / www.globallookpress.com

Правда, к началу нулевых Линда все же сбавила темпы работы, вышла замуж и захотела родить ребенка. В 2001-м ее беременность закончилась выкидышем. В итоге модель снова вернулась на подиум, причем в "неприличном" возрасте. Тогда 36-летние женщины не могли спокойно разгуливать по "языку", как сегодня.

Постепенно Евангелиста переключилась на благотворительность. В 2006-м она все же родила сына и посвятила себя воспитанию наследника. Как оказалось, отцом ребенка стал миллиардер Франсуа-Анри Пино (нынешний муж Сальмы Хайек).

Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com

А потом... в 2016-м Линда Евангелиста резко пропала. Модель перестала выходить из дома, отказывалась от всех приглашений, не виделась с друзьями и не публиковала фотографии в социальных сетях. За семь лет модель уже успели забыть, как вдруг...

В феврале 2022 года Линда Евангелиста решила наконец рассказать правду о себе. Модель дала интервью журналу People, где рассказала, что стала жертвой неудачной косметической процедуры. В том же издании появились фотографии женщины, которая превратилась в отвратную старуху.

Фото: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как оказалось, Евангелиста мечтала избавиться от лишнего веса, поэтому прибегла к процедуре CoolSculpting. Во время манипуляции на жир воздействуют низкими температурами, чтобы он рассосался. Увы, организм модели отреагировал на процедуру иначе: она начала резко полнеть, и ее тело покрылось буграми.

Теперь Линда Евангелиста судится с клиникой. Она намерена компенсировать ущерб, который ей нанесли. Стоит отметить, что жировая гиперплазия, с которой столкнулась знаменитость, встречается крайне редко – менее, чем в 1% случаев.

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Фото: Horst Galuschka / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 06:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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