"Исчез": Родившая от Табакова экс-возлюбленная хладнокровно избавилась от ребенка в ночи

Малышку, которой дали имя Мия, ему подарила актриса София Синицына. Правда, пара так и не поженилась. К счастью, 27-летний Павел Табаков повел себя как настоящий мужчина и не бросил родню на произвол судьбы: парень снимает им квартиру и помогает финансово по мере возможностей.
Важную роль во всей этой истории играла и вдова Марина Зудина, которая радушно приняла в свою семью внучку и ее маму. Однако помогать воспитывать отпрыска молодым родителям у нее получается не всегда. Например, сейчас, когда у обоих актеров нарисовались проекты с длительными командировками, знаменитая бабушка не смогла на время взять на себя роль воспитателя.
Софии Синицыной пришлось сплавить малышку на время пожилым родственникам по линии своего отца – таким образом, экс-возлюбленная Павла Табакова, можно сказать, избавилась от дочери на период, пока из-за работы не может уделять ей должное внимание. Актриса повезла Мию на поезде на свою родину – в город Муром. На место молодая мама прибыла темной ночью, где ее и встретили родственники.
Видимо, расставалась с малышкой бывшая пассия Табакова-младшего весьма хладнокровно! Ведь по дороге обратно в Москву она размышляла не о тоске по кровинушке, а о том, как ей повезло, что она смогла выбраться из родного города!
"Когда я еду по Мурому, я ощущаю, как почти исчез синдром самозванца". – поделилась эмоциями с поклонниками мать дочери Павла Табакова.