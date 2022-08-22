"Плохая дочь Украины": Получившую от "нацика" Лолиту облили помоями за отвратительное лицемерие

Лолита получила порцию гнева за свою любовь и благодарность к России.

"Россия мне дала так много, что если говорить о покидании страны, Россия перевесила сразу на чаше весов", – говорила Лолита Милявская в недавнем обращении к поклонникам. В своем блоге она пожаловалась на нечеловеческое отношение к себе на родине с самых ранних лет. Лолита родилась на Украине, но поступить в институт там якобы не смогла из-за еврейских корней.

"На Украине я бы не поступила ни в один институт. Тогда моей маме сразу сказали, потому что папа еврей. А вот приехала в Тамбов и разу поступила. Я очень трудный ребенок для своей страны, от меня стране досталось", – призналась Лолита Милявская.

Также она рассказала об инциденте в центре Киева, который случился несколько лет назад с ее матерью.

"Националист ударил мою маму, она упала и стукнулась головой о бордюр. За то, что она говорила по-русски", – отметила певица.

В свежем выпуске ютуб-шоу Anton S Livе рассказ Лолиты сочли подлым лицемерием.

"То, что ее не приняли на обучение в Харькове только потому, что она еврейка, это бред. То, что ты делаешь, ну зай. Ну заплатили, нет? Или то? Или боязнь сказать слово хоть какое-то, находясь в России, в защиту собственной страны? Неужели ты думаешь, что даже если был какой-то случай антисемитизма в отношении тебя, то этим ты можешь оправдывать сейчас, что тебе в России хорошо, и ты плохая дочь Украины? Вот в этом ты права. Ты плохая дочь Украины. Вот она вся тетка на поверхности", – заявил ведущий Антон.