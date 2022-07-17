"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина наградила свободой мужчину, который так рьяно хотел жить с ней под одной крышей. Пожилая знаменитость условно вышвырнула кавалера из дома, предложив гостевой брак вместо официального. Певица объясняла: лучше быть слегка недоступной пассией, чем опостылевшей.
В итоге Евгений Гор научился радоваться одиночеству. Поклонник Надежды Бабкиной стал активно путешествовать, не нуждаясь в 72-летней певице под боком. Три месяца он развлекался на Бали, а теперь предается утехам в Белоруссии на "Славянском базаре".
Партнеры отдалились от друга не только физически. Выяснилось, что народное творчество Надежды Бабкиной перестало рьяно интересовать мужчину, а вот зажигательные треки Лолиты Милявской заводят его не на шутку. Условно говоря, он променял старье на хиты современности.
В личном блоге Евгений Гор разместил видео с дискотеки. В кадре неудавшийся жених Надежды Бабкиной зажигательно танцевал. Со сцены звучала музыкальная композиция Лолиты Милявской "По-другому", толпа ликовала.
Мужчина лично оказал знаменитости знак внимания и отметил ее аккаунт на публикации. "Лолик, ты разрываешь Витебск", — заявил на камеру Евгений, а потом внезапно запел.
"Теперь я с другой, не будет по любви, будет по-другому..." — выразился приятель Надежды Бабкиной.