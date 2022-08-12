"Держись!": выгнавшая мужа за дверь Подольская рассказала о проблемах в семье

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями отдыхает на море. Певица поделилась свежим снимком, на котором предстала вместе со всеми членами семьи. Звезда была в легкой короткой белой юбке, топике и в шляпке. В тексте публикации Подольская подняла тему воспитания детей.
"Не всех я родила, но воспитываю. Хотя они меня больше", – написала Наталья Подольская.
Поклонники рассыпались в комплиментах певице и ее звездному семейству. Фанаты подчеркнули, что после вторых родов Подольская стала выглядеть еще более стройной и привлекательной. Многие отметили, что им тоже знакома такая проблема с воспитанием.
"Как я вас понимаю! Причем мои собственнорожденные дети больше поддаются воспитанию, чем тот мальчик 50 лет, которого родила его мама"; "Натуся! Сангрия тебе в помощь, дорогая, держись, мальчики они такие, а ты звезда", – написали фолловеры в комментариях.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Подольская на заре романа с Владимиром Пресняковым решила его бросила, когда узнала, что тот еще не развелся с Кристиной Орбакайте. Певица решила не мириться с такой несправедливостью и выставила артиста за дверь.