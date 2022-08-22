"Позволила лишнего": Свадьба звезды "Дома-2" с молодым любовником оказалась под угрозой срыва

Звезда "Дома-2" поделилась с поклонниками грустной новостью.

Поклонники скандально известной телестройки уже, наверное, сбились со счету, сколько раз ее экс-звезда Надежда Ермакова собиралась выйти замуж за своего молодого любовника Даниэля Чистова. Сначала узаконить отношения пара хотела во время нахождения на проекте, но из-за расставания сделать это не вышло. Потом возлюбленные дали отношениям второй шанс за пределами "Дома-2" и приняли окончательное решение пойти в ЗАГС.

Звездный союз продолжает активную подготовку к предстоящей свадьбе, а в перерывах успевает съездить на отдых. Однако из-за одной из вылазок на курорт, блондинка, можно сказать, поставила под угрозу торжество. Дело в том, что Надежда Ермакова набрала лишние килограммы во время отпуска и теперь призналась поклонникам, что не знает, как будет влезать в платье. А какая же без него церемония бракосочетания?

"Вся моя жизнь состоит из "позволила себе лишнего" и вследствие чего набрала кг и "снова привожу себя в форму", – написала в своем микроблоге экс-участница "Дома-2".

К счастью, блондинка нашла решение проблемы: после возвращения домой она намерена пойти в зал и в ускоренном режиме сбрасывать набранный вес. Хотя, поклонники возлюбленной Даниэля Чистова уверены, что при росте 175 сантиметров вес 66 килограммов – прекрасный, а значит, менять что-либо во внешности экс-звезде "Дома-2" не нужно.