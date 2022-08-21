Пославший куда подальше Подольскую с детьми Пресняков показал любимую женщину: Неутомима!

Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели вместе 16 лет.

Последнее время ходят слухи, что в паре артистов не все гладко. Певица уже который раз остается на отдыхе одна. Сначала женщина укатила Турцию без мужа, а теперь осталась с детьми в европейской стране.

В августе артисты всей семьей полетели в Испанию. Поначалу пара выкладывала счастливые совместные фотографии с отдыха, но потом Наталья Подольская перестала показывать мужа. Поползли слухи, будто Владимир Пресняков послал жену с детьми куда подальше и вернулся в Россию.

Подозрения поклонников укрепились, когда в личном блоге артист опубликовал признание в любви другой женщине. На своей странице в запрещенной социальной сети певец поздравил с днем рождения коллегу по сцене Анну Плетневу.

Он написал трогательное послание, назвав женщину своей душой. "Будь счастлива, будь всегда неутомима, красива и прекрасна! Продолжай сиять, удивлять и покорять. С безумно сильной любовью к тебе!" – заявил Владимир Пресняков – младший.

Напомним, ранее Наталья Подольская рассказала, как начинались ее отношения с мужем. Пара познакомилась, когда артист еще был женат на Кристине Орбакайте, правда, супруги тогда уже не жили вместе. Мужчина начал ухлестывать за 23-летней Подольская, которая поначалу была не против, но потом выгнала любовника из дома, так как не хотела быть третьей лишней в отношениях с его женой.