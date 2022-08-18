Белый как смерть: неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в гримасе ужаса

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пошел по стопам звездных родственников и тоже стал осваивать карьеру певца. Творческий молодой человек занимается музыкой и активно выступает с концертами своей группы MULTIVERSE BAND.
На днях он удивил и даже шокировал фанатов, появившись в соцсетях в новом образе. Артист примерил костюм из культового фильма, представ в образе злого клоуна Джокера. Возможно, внук Пугачевой отважился на такой эксперимент после участия в шоу "Маска".
Сын Кристины Орбакайте нанес белую краску на лицо, а волосы выкрасил в ядовито-зеленый цвет. Губы были окрашены красной помадой. На видео он зловеще улыбался.
"Сегодня мы у Саши Капустиной на стриме будем петь много песен, так что ждем вас, ребятулечки, не пропустите!" – заявил Никита Пресняков.
Фанаты напугались видом перевоплощенного музыканта. Но все единогласно решили, что у него талант играть разные роли.
"Вот талантище!"; "Вот таксист удивится", "Костюм шикарный. Супер", – написали фолловеры в комментариях.
Напомним, фанаты стали еще более пристально следить за жизнью 31-летнего рок-музыканта Никиты Преснякова после того, как у него нашли неизлечимое заболевание – полипы в желчном пузыре.