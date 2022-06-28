Успенская раздвинула сочные оголенные ляжки: Утерла дочери нос

Глядя на Любовь Успенскую, поклонники восхищаются, как ухоженно она выглядит в свои годы. Звезда не стесняется появляться в откровенных нарядах, демонстрирует публике свои стройные ноги, всегда широко улыбается.
На днях королева российского шансона показала в своем аккаунте пикантное видео, на кадрах которого продемонстрировала дефиле в купальниках и красивых нарядах. Любовь Успенская вышагивала с оголенными ляжками вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Звездное семейство готовилось к поездке на море.
Купальники, туники, легкие платья и летящие брючные костюмы эффектно подчеркнули красоту сочных и подтянутых ног Успенской. Фанаты отметили, что певица ничуть не хуже своей дочери. На кадрах видно, как Любовь Успенская игриво и умело виляет бедрами и слегка раздвигает ноги.
Шансонье показала три разных купальника ярких оттенков, а также полупрозрачные накидки и яркий брючный костюм. Татьяна Плаксина тоже дефилировала в купальнике и даже показала чуть оголенную пятую точку. Однако Любовь Успенская явно виляла профессиональнее и напористее, так что она утерла дочери нос.