"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью

Ксения Собчак не постыдилась выставить в своем микроблоге достаточно пикантный снимок.

В последнее время вокруг личной жизни скандально известной журналистки витает много слухов. Поговаривают, что звездная пара находится на грани развода. Поводом для сплетен стал внезапный отъезд теледивы за границу: тогда она улетела в Турцию с сыном, а вот мужа почему-то решила оставить в Москве. К тому же совместных фотографий и выходов в свет у Ксении Собчак и Константина Богомолова стало на удивление мало.

Внимательная публика обращает внимание и на поведение дочери политического деятеля. Например, сейчас экс-звезда "Дома-2" находится в Италии, однако супруг рядом с ней не наблюдается. Кажется, что она в своих безумно красивых нарядах прогуливается по чужой стране в гордом одиночестве.

А накануне Ксения Собчак дала сплетникам еще один повод подумать о том, что в ее браке с именитым режиссером не все в порядке. В своем микроблоге она опубликовала весьма пикантный снимок, который, судя по комментариям, завлек немало мужчин! Журналистка, надев салатового цвета бикини, скрестила руки так, что ее грудь увеличилась в размере. "Когда научился правильно сжимать руки", – подписала фотографию звезда.



"Может Богомолов ее бросил? Че она такие фотки выкладывает?" – задался вопросом кто-то из подписчиков.

Правда, бюст Ксении Собчак поразил не всех. В комментариях нашлись люди, которые заметили, что грудь у журналистки уже потаскана.

"Сиськи свои не первой свежести выставляет на показ, поджимая их руками, типа они еще у нее не отвисли", – возмутились недовольные пользователи.