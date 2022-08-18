Как у коня: журналиста-красавчика Сорокина засняли на нудистском пляже

Журналиста Дениса Сорокина россияне знают как одного из самых ярких экспертов телевизионных ток-шоу. До начала специальной операции без него редко какой эфир обходился. И делал это всегда так убедительно, что у оппонентов не находилось контраргументов. Но, как оказалось, светский хроникер обладает не только подвешенным длинным языком. Другие достоинства у него не менее впечатляющие.

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