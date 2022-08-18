Как у коня: журналиста-красавчика Сорокина засняли на нудистском пляже

Летний отпуск Денис проводит в России. Отдыхающие в Геленджике не могли поверить своим глазам, когда увидели его рядом с нудистским пляжем в Дивноморске. Он обнаженный вышел из пены морской аки Афродита Анадиомена.
Все завороженно смотрели на блестящие на солнце капли, которые стекали с чресел загорелого холеного тела Сорокина. И думали о том, насколько он, столь щедро одаренный природой, хорош в постели. Женщины были готовы снимать с себя все бикини немедленно, а мужики вожделенно облизывались.
Но строгого Сорокина никто на пляже его не возбудил и не впечатлил.
"Там одни жирдяи и пенсионеры", – поделился впечатлениями от посещения нудистского пляжа Сорокин. Шокированный бытующими на пляже нравами и телесами, он тут же ретировался.
Стоит заметить, что в отличие от Сорокина многие знаменитости предпочитают нудистские пляжи сковывающим движения плавкам костюм Адама. Например, недавно король российской эстрады признался "Дни.ру": "Я бы хотел посетить знаменитый местный нудистский пляж в Симеизе. Говорят, там очень интересно! Я много слышал про это райской местечко на Южном берегу Крыма, но оно мною пока не изведано. Хотя тот период, когда я мог там появиться и когда еще было, чем блеснуть, уже в прошлом. Теперь я просто понаблюдал бы со стороны".