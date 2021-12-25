Веселая вдова: 73-летняя Поргина отплясывала до упаду с молодым жеребцом

Актриса Людмила Поргина и журналист Денис Сорокин – самые колоритные эксперты ток-шоу. Кажется, что если бы их не было, то обоих стоило бы выдумать. Они были бы эффектной парой, хотя и с двукратной разницей в возрасте. Две зажигалки снова удивили народ!

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