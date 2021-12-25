Веселая вдова: 73-летняя Поргина отплясывала до упаду с молодым жеребцом

Сорокин и Поргина встретились на съемках новогоднего выпуска популярного ток-шоу. И радость от встречи была так велика, что за кулисами оба пустились в пляс под зажигательный хит "Федерико Феллини" от Galibri & Mavik. Видео этого экзальтированного перформанса появилось в "Тик-Токе" Дениса Сорокина. И собрало десятки тысяч просмотров и комментариев. Народ бьется в экстазе!
Автор песни — Евгений Трухин, сочинявший для Клавы Коки, Нилетто, Хабиба, – словно имел ввиду саму Поргину, когда писал этот хит:
Я как Федерико Феллини!
Дайте Оскар этой Богине
Словно кукла Барби на витрине
Хочет главную роль в картине.
Действительно, с розовыми волосами и в розовом костюме 73-летняя возбужденная танцем вдова Караченцова очень похожа на куклу Барби. И зажигательный хук ("цеплялка", которая задевает слушателя) этой танцевальной песни очень соответствует всегда подвижной, динамичной и позитивной Поргиной. Как писал Корней Чуковский, "... щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала".
Людмила Андреевна всегда и всем вокруг дарит хорошее настроение! И готова плясать до упада! Смотришь, на ее веселый танец с Сорокиным и вспоминаешь слова из пушкинского "Евгения Онегина":
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень!