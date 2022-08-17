Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова

Только что Манучаров и Мгоян провели прекрасную свадьбу. Они были приглашены на роскошное торжество в качестве ведущих. Судя по кадрам, торжество было организовано с размахом и пафосом! По слухам, за ведение его звездам выдали по миллиону рублей!
"Спасибо за легкость, работать с тобой и дружить долгие годы, радость и счастье, и, конечно, суперпрофессионализм", – обратился к коллеге Манучаров.
Напомним, в 2004 году Зара вышла замуж за сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. В браке прожили полтора года, после чего разошлись. В 2008 году Зара вышла замуж за начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова, который перед этим развёлся со своей женой. От него певица родила двоих детей. В 2016 году супруги развелись.
Что же касается Вячеслава Манучарова, то его первой женой была студентка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, которая в 2010 году родила дочь Арину. Вторая жена — Дора Надеждина – родила от Манучарова дочь Нину (род. 31 марта 2015) и сына Даниил (род. 1 января 2017).