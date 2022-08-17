"Дефицит лекарств": Застрявшей в Израиле Пугачевой требуется помощь

Зимой этого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем и детьми. После бегства Максим Галкин имел неосторожность навлечь на себя и всю семью гнев соотечественников. Так, юморист начал поливать грязью Родину, из-за чего народ ополчился на него. Теперь многие требуют бойкотировать не только Галкина, но и его престарелую супругу. Так что, вероятно, Примадонна застряла в Израиле из-за длинного языка своего благоверного. Ведь в России теперь ее ждет далеко не каждый.
Стоит отметить, что некоторые считают, что Алле Борисовне стоит остаться за границей. Такой позиции придерживается давний друг вокалистки Илья Резник. Так, артистке уже немало лет, а потому ей требуется квалифицированная медицинская помощь. В России же, по его словам, из-за санкций начались проблемы с медикаментами. "Я лично сам столкнулся с дефицитом лекарств", – сетует поэт-песенник.
Он признался, что ему приходится прикладывать много усилий и платить большие деньги, чтобы достать нужные препараты. Именно поэтому Резник убежден, что Пугачевой пока что лучше находиться за бугром, где ей могут оказать своевременную помощь при необходимости.
Также Илья Рахмиэлевич призвал народ перестать травить Примадонну, ведь она и без того переживает трудности. Артист убежден, что Алла Борисовна не сбежала из России с концами, а лишь взяла паузу. Он добавил, что верит, что его коллега по цеху в скором времени вернется на Родину и даже порадует соотечественников своим выступлением.