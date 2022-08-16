Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Вторник
16 августа
Лента новостей
13:38
Отправили на операционный стол: рассказавшей о болезни Кудрявцева нужна помощь хирурга
13:37
Верх наглости: дочь Рождественского возмущена бесстыдством попутавшего берега Малахова
13:05
"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку
12:57
В Москве такси сбило стоящих на тротуаре женщину с ребенком
12:47
"Был в плохом состоянии": кому позвонил Градский перед смертью
12:30
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
12:16
Не может вернуться: Бежавшей на Украину Королевой перекрыли кислород
12:04
Telegram оштрафовали на 4 миллиона за бот с информацией о российских военных
11:59
Младший брат отобрал хлеб у замученного Гном Гномыча: И этот туда же
11:59
Годами изменял жене с молодой и жил на две семьи: что стало с известным актером Котеневым
11:48
Московского пенсионера задержали за насилие над тремя внучками
11:27
Пустилась в бега: Отвернувшуюся от матери Орбакайте растерзала безумная толпа
11:03
Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"
10:57
"Надо обсудить это с психоаналитиком": количество зверей и алкоголя в квартире звезды "Стендапа" вызвало шок
10:44
"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо
10:00
Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике
09:55
"Так ухайдокали": Сломавшая чужую семью Барановская поколотила соперницу при всем честном народе
09:22
55% "однушек" сдаются менее чем за 5 дней
09:21
Кто в России имеет право на списание долгов по ЖКУ
09:04
"Не было и намека на любовь": Почему "рогатая" Голубкина прощала Миронову похождения с вертихвостками
08:43
"Психбольница отдыхает!": Галкин с детьми показательно растоптал книгу классической русской литературы
06:42
Настоящее счастье! Толкалина родила девочку
04:31
В Воронеже рысь угодила в ловушку (видео)
02:13
Спрос на срочный выкуп жилья вырос на треть
00:04
Антон Вихровей: Традиции и приметы 16 августа
22:07
"Где он?": Потерявшая сына Высоцкая бьется в истерике
21:39
В Нижнем Новгороде загорелась квартира в многоэтажке
20:55
В Тюмени возле набережной нашли труп мужчины
19:41
Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"
19:09
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом
18:43
"Улетели в кювет": Звезды "Дома-2" Жемчуговы чудом выжили в страшном ДТП
17:58
В Москве после борьбы с раком умер знаменитый музыкант
17:53
Господи, помилуй! Дочь почернела от горя после информации о последних днях Заворотнюк
17:13
"Повстречались и хватит": упавшей в объятия Виторгана Нинидзе указали на дверь
16:59
Максимальное наказание: Обобравшие до нитки дочь Баталова мошенники предстанут перед судом
16:54
Ушла в монахини, бросив карьеру и семью: что стало с актрисой Стриженовой
16:36
"Бессовестная!": скитающуюся на чужбине Собчак крепко приложили
16:03
"Устала от этой мерзости": Вскрылись истинные причины ненависти Пугачевой к Киркорову
15:58
Уход близкого стал ударом для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон
14:51
"Чулпаша – дура!": беглянка Хаматова не успевает отмываться от плевков в ее сторону
14:48
Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки
14:33
"Неутешительный диагноз": Узнавшая о раке Чехова покрылась отвратительными пятнами
14:21
Подмосковная полиция уничтожила 600 кустов каннабиса
14:09
"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу:
14:05
Как быстро и дорого сдать квартиру в аренду
14:04
"Раз, два!": абсолютно голая женщина устроила зарядку в одинцовском сквере (видео)
13:39
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
13:33
Отказала Евстигнееву, сделала аборт от изменщика, нашла новую жену мужу: личная жизнь актрисы Хитяевой
13:08
"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью
13:05
В столице продлили "оранжевый" уровень природной опасности из-за жары
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу:
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку

"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку

Игорь Николаев разошелся с Наташей Королевой много лет назад, однако об отношениях все еще судачат.
прочитано 278 раз

В последние дни поклонники прямо атаковали знаменитого усача в социальных сетях. Все началось в день рождения его супруги Юлии Проскуряковой. Артист решил поздравить любимую весьма неоднозначной песней: Игорь Николаев опубликовал запись с концерта, на котором он с женой поет композицию "Ну зачем мы ссоримся".

ПО ТЕМЕ

"Ждет ребеночка": 40-летней жене Николаева привалило хлопот на фоне семейных скандалов

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

В комментариях слетелись люди, которые принялись писать, что истинная любовь длинноволосого певца – Наташа Королевой, с которой он развелся много лет назад: мол, именно она вдохновляла его на песни, которые позже стали хитами, а с нынешней женой артист сдулся. К слову, звезде даже пришлось подчищать комментарии.

Но сегодня Игорь Николаев решил в очередной раз показать народу, кому на самом деле принадлежит его сердце. Он опубликовал фотографию со своей второй половинкой, и это – Юлия Проскурякова. Поклонники восхитились тем, как же гармонично смотрятся супруги, однако снимок не обошли стороной фанаты украинской хохотушки.

Некий пользователь ни с того ни с сего назвал жену музыканта "хабальем" и заявил, якобы, несчастный усач собирается от нее сбежать.

"Невоспитанная, мат матом погоняет...Этот Николаев уже не знает, куда ему спрятаться от нее. А любит, любил и будет любить он Королеву", – такой комментарий появился под публикацией знаменитости.

Очевидно, что злые языки не способны пробить трещину в крепких отношениях парочки. Судя по фотографиям в социальных сетях, Игорь Николаев безгранично счастлив со своей молодой супругой и подрастающей дочерью.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 13:05 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Годами изменял жене с молодой и жил на две семьи: что стало с известным актером Котеневым

Как живет актер сейчас
Шоу-бизнес

Младший брат отобрал хлеб у замученного Гном Гномыча: И этот туда же

Арсений становится новой звездой соцсетей

Шоу-бизнес

"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо

Настоящее чудо
Шоу-бизнес

Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"

Зрителей ждет сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Нижнем Новгороде загорелась квартира в многоэтажке
В Тюмени возле набережной нашли труп мужчины
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом
Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+