"Любит Королеву": Сбежавший от хабалки жены Николаев показал свою вторую половинку

В последние дни поклонники прямо атаковали знаменитого усача в социальных сетях. Все началось в день рождения его супруги Юлии Проскуряковой. Артист решил поздравить любимую весьма неоднозначной песней: Игорь Николаев опубликовал запись с концерта, на котором он с женой поет композицию "Ну зачем мы ссоримся".
В комментариях слетелись люди, которые принялись писать, что истинная любовь длинноволосого певца – Наташа Королевой, с которой он развелся много лет назад: мол, именно она вдохновляла его на песни, которые позже стали хитами, а с нынешней женой артист сдулся. К слову, звезде даже пришлось подчищать комментарии.
Но сегодня Игорь Николаев решил в очередной раз показать народу, кому на самом деле принадлежит его сердце. Он опубликовал фотографию со своей второй половинкой, и это – Юлия Проскурякова. Поклонники восхитились тем, как же гармонично смотрятся супруги, однако снимок не обошли стороной фанаты украинской хохотушки.
Некий пользователь ни с того ни с сего назвал жену музыканта "хабальем" и заявил, якобы, несчастный усач собирается от нее сбежать.
"Невоспитанная, мат матом погоняет...Этот Николаев уже не знает, куда ему спрятаться от нее. А любит, любил и будет любить он Королеву", – такой комментарий появился под публикацией знаменитости.
Очевидно, что злые языки не способны пробить трещину в крепких отношениях парочки. Судя по фотографиям в социальных сетях, Игорь Николаев безгранично счастлив со своей молодой супругой и подрастающей дочерью.