Несчастная брошенка Нинидзе поставили точку в разрыве с Виторганом: Новая удачная партия

Уже долгое время публика гадает: расстался Максим Виторган с Нино Нинидзе или нет?

После громкого разрыва с Ксенией Собчак знаменитый актер нашел утешение в объятиях молодой красавицы-грузинки. Его отношения с Нино Нинидзе казались идеальными, а поклонники были в восторге от того, что их кумир наконец-то обрел счастье. Однако внезапно Максим Виторган уехал из России, бросив возлюбленную, и таким образом породил слухи о разрыве.

Народ зашептался, а пассия артиста не спешила опровергать толки злых языков: только их подогревала своими неоднозначными постами, из которых публика делала вывод – Нино Нинидзе несчастна! Но накануне звезда сериала "Отель Элеон" наконец-то поставила точку в сплетнях о расставании с экс-супругом Ксении Собчак.

Судя по всему, яркая грузинка устала от постоянных разговоров вокруг ее связь с Максимом Виторганом, ведь в своем комментарии она была очень резка. Актриса не может понять, с каких пор общество стало судить о личной жизни человека по социальным сетям и, сплетничая, ведет себя как бабушка на скамейке у подъезда.

"Получается, если я выложу фотографию с Барашом, Ежиком или Нюшей, вы дружно присвоите мне новую удачную партию?", – с иронией отметила пассия Виторгана-младшего.

Артистка подытожила, что она в праве сама распоряжаться тем, что рассказывать о себе публике, а что – нет. Ну, а что касается отношений с экс-супругом Ксении Собчак, то в них, судя по всему, все хорошо. Ведь Нино Нинидзе этот пост подкрепила совместным снимком с Максимом Виторганом.