"Устала от этой мерзости": Вскрылись истинные причины ненависти Пугачевой к Киркорову

Рустам Солнцев рассказал, почему Алла Пугачева невзлюбила бывшего мужа.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев решил высказаться по поводу отношений Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Раньше народ был убежден, что брак с Примадонной был необходим именно Киркорову. Однако блогер убежден, что выгоду от этого получили оба.

По словам шоумена, в какой-то момент Алле Борисовне опостылели гастроли, а потому нередко ее подменял молодой супруг. Солнцев заявил, что Пугачевой было выгодно находиться в отношениях с Киркоровым, так как он по сути работал за нее. Рустам отметил, что из-за возраста вокалистке уже хотелось совсем другого.

Также он отметил, что в девяностых вся страна только и говорила о Примадонне и ее возлюбленном – они были на слуху. При этом он добавил, что примерно пять лет назад заметил, что Алла Борисовна перестала скрывать свое отношение к экс-супругу. Так, он вспомнил, что вокалистка публично подкалывала бывшего избранника.

По мнению Солнцева, окончательное разочарование в Киркорове к артистке пришло после того, как он начал "дружить" с Ольгой Бузовой, а также после его поездок на курорты в компании мужчин. Это стало последней каплей. "Устала от этой мерзости", – заявляет шоумен.

Рустам также добавил, что Пугачева никогда не любила своего бывшего мужа и даже ненавидела. "Она его терпеть не могла", – говорит он, ссылаясь на слова самой певицы. Также он отметил, что Примадонна относилась с иронией к королю эстрады даже тогда, когда выходила за него замуж.