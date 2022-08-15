"Чулпаша – дура!": беглянка Хаматова не успевает отмываться от плевков в ее сторону

Чулпан Хаматова покинула Россию еще зимой. Находясь в Латвии, актриса рассказывала журналистам, что была вынуждена бежать из родной страны после того, как началась спецоперация на Украине. Актриса дала понять, что выступает против действий российских войск, за что на Родине ее окрестили предательницей.
В недавней беседе с коллегами по ТВ Тигран Кеосаян, упоминая Хаматову, сказал: "Чулпаша, ну да, дура". Режиссер считает, что артистка сделала глупость и не дает заднюю, но при этом она высказала свою позицию, в отличие от тех, кто находится в России и отмалчивается.
По мнению продюсера, в данной ситуации недопустимо молчание. Кеосаян признался, что таких артистов он отправил бы в Донбасс читать стихи. "Молчат и ждут, авось сейчас повернется правильно. Гадко", – сказал муж журналистки Маргариты Симоньян в программе "Изолента" на "Ютуб".
Чулпан Хаматова, образно говоря, не успевает отмываться от плевков в ее сторону, ведь все, кому не лень, публично осуждают артистку за то, что она, находясь за границей, поливала грязью Россию. Впрочем, скоро актриса-беглянка может покинуть Латвию. В стране рассматривается законопроект, согласно которому российских граждан депортируют.