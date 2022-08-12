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Шоу-бизнес
И поделом: Погнанная взашей из Латвии предательница Хаматова повисла на скользком обрыве

И поделом: Погнанная взашей из Латвии предательница Хаматова повисла на скользком обрыве

После начала спецоперации на Украине самая востребованная актриса в России Чулпан Хаматова позорно сбежала за бугор.
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Звезда обосновалась в Латвии и стала вести себя по-предательски. Так, в беседы с местной журналисткой Чулпан Хаматова публично отказалась от врученных ей государственных наград, смачно плюнув таким образов в кормившую ее годами страну.

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 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Очевидно, что после таких мерзких выходок от артистки отвернулись многие, причем не только поклонники, но и коллеги по цеху. Возможно, если она все же решит вернуться домой, ей тут будут рады не так как прежде. Да, и в Риге, судя по всему, она особо не нужна, как и другие сбежавшие туда россияне.

Сейчас правительство страны максимально негативно относится не только к нашим гражданам и их родине. Как передает RT, сейм Латвии признал Россию "спонсором терроризма" – это решение МИД РФ назвал русофобией. Да, и жители других стран оказались не в восторге от столь громкого заявления: французы, к примеру, пишет телеканал "360", посчитали, что таким образом Латвия сводит счеты с Россией.

Накануне стало известно еще об одном суровом решении. МИД Латвии намерен запретить людям с российским гражданством находиться на территории страны. Так что, вполне возможно, что Чулпан Хаматовой светит депортация.

Погнанная взашей ото всюду оскандалившаяся актриса, можно сказать, повиснет на скользком обрыве: без прежних заработков, расположения и любви поклонников. Былое отношение к себе Чулпан Хаматова вряд ли быстро вернет: очевидно, что россияне отнесутся к происходящему с мыслью "и поделом ей".

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чулпан Хаматова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2022, 10:34 Источник: Телеграм-канал BRIEF ✓ Надежный источник
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