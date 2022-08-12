И поделом: Погнанная взашей из Латвии предательница Хаматова повисла на скользком обрыве

Звезда обосновалась в Латвии и стала вести себя по-предательски. Так, в беседы с местной журналисткой Чулпан Хаматова публично отказалась от врученных ей государственных наград, смачно плюнув таким образов в кормившую ее годами страну.
Очевидно, что после таких мерзких выходок от артистки отвернулись многие, причем не только поклонники, но и коллеги по цеху. Возможно, если она все же решит вернуться домой, ей тут будут рады не так как прежде. Да, и в Риге, судя по всему, она особо не нужна, как и другие сбежавшие туда россияне.
Сейчас правительство страны максимально негативно относится не только к нашим гражданам и их родине. Как передает RT, сейм Латвии признал Россию "спонсором терроризма" – это решение МИД РФ назвал русофобией. Да, и жители других стран оказались не в восторге от столь громкого заявления: французы, к примеру, пишет телеканал "360", посчитали, что таким образом Латвия сводит счеты с Россией.
Накануне стало известно еще об одном суровом решении. МИД Латвии намерен запретить людям с российским гражданством находиться на территории страны. Так что, вполне возможно, что Чулпан Хаматовой светит депортация.
Погнанная взашей ото всюду оскандалившаяся актриса, можно сказать, повиснет на скользком обрыве: без прежних заработков, расположения и любви поклонников. Былое отношение к себе Чулпан Хаматова вряд ли быстро вернет: очевидно, что россияне отнесутся к происходящему с мыслью "и поделом ей".