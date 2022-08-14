Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!", – говорил Воланд в романе "Мастер и Маргарита". Смерть перечеркивает все планы и стремления.



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