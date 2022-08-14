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Воскресенье
14 августа
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Шоу-бизнес
Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году

Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!", – говорил Воланд в романе "Мастер и Маргарита". Смерть перечеркивает все планы и стремления.
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В мае был анонсирован большой гастрольный тур, хотя Маэстро чувствовал себя неважно после перенесенного инсульта. Но концерты в итоге отменили, хотя билеты на все выступления были проданы. Уже тогда в музыкальных кругах говорили, что знаменитый композитор не восстановился. А утром 14 августа стало известно: он умер в своем доме в Тель-Авиве на 71-м году жизни.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Израильский композитор Цвика Пик в нашей стране известен прежде всего как автор хита Diva (Viva la diva) с которым в 1998 году на "Евровидении" победила Дана Интернешнл. С 1998 по 2007 год песня была единственной исполненной полностью не на английском языке, которой удалось выиграть конкурс. Вскоре этот хит перепел по-русски Филипп Киркоров, и он стал одним из знаковых в его карьере. "Я – последняя дива на нашей эстраде" – сказал певец на своем юбилее в апреле

В 2002 году песня Цвика Пик "Вместе зажжем свечу" в исполнении Сарит Хадад заняла на "Евровидении" 12-е место. А спустя год его композицию Hasta la vista спел на "Евросонге" украинский исполнитель Александр Пономарев.

Четыре года назад дочь композитора Даниэла Пик вышла замуж за американского режиссера Квентина Тарантино. Теперь, как говорят, его ожидают на похоронах Маэстро в Израиле.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2022, 16:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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