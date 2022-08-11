Не стоит: Стирающая руки в мозоли Лолита с голыми сосками не может возбудить мужика

Лолита Милявская старается быть сексуальной, но обычно это выглядит очень смешно.

Стоит признать, что исполнительнице хита "На Титанике" не везет с мужчинами. А ведь певица могла бы стать прекрасной женой! Лолита Милявская умеет готовить, стирает руки в мозоли, самостоятельно приводя в порядок свой сад, искрометно шутит.

Сексолог Ольга Кетова признала, что артистка просто-напросто не умеет быть сексуальной: ее даже не спасают откровенные образы, в которых в последнее время щеголяет на публике. Вспомнить хотя бы недавний выход в свет: брюнетка предстала практически голой, решив не надевать нижнее белье. Благо прикрылась тонким платьем, которое тем не менее не спрятало ее пикантные части тела. В итоге народ наблюдал, как звезда трясет своей грудью с выпирающими сосками.

По мнению сексолога, Лолита Милявская застряла в образе клоунессы, который появился у нее во времена существования кабаре-дуэта "Академия". И все потому, что она прекрасно понимает, что другой она никому не нужна, в том числе и как женщина – представители сильного пола вряд ли возбуждаются при встрече с ней.

"Она не та женщина, на которую мужчины сворачивают свои головы и пускают слюни", – констатировала эксперт.

А что касается ее откровенных нарядов, то это это еще один способ привлечь к себе внимание, ведь со временем публика начинает требовать чего-то нового. По мнению Ольги Кетовой, артистке не стоит примерять на себя образ сексуальной дивы: мол, за годы публика привыкла к смешной и несуразной Лолите, а новую ее версию она может просто не принять.