Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина

Год назад на фестивале театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске Аверин, который тоже приезжал туда со спектаклем, потряс всех шевелюрой. Теперь же кумир предстал перед публикой снова бритым наголо, каким его многие и знают по фильмам. Он – большой артист, любит перемены, умеет удивлять! Впрочем, говорить об этом не считает нужным.
"Я против того, чтобы актеры впускали в свою личную жизнь, сообщали какие-то бытовые подробности, – пояснил Аверин. – Должна оставаться загадка! Никогда же не обсуждалась частная жизнь Утесова, Бернеса, Шульженко – они были недосягаемыми величинами. И должны оставаться таковыми".
Часто после смерти звезд часто появляются какие-то дальние родственники и друзья, готовые показать все подноготную и вытащить всех скелетов из шкафа. Этого скрытный и скромный 46-летний Аверин боится больше всего.
"Я в завещании отдельным пунктом сделал запрет на разного рода ток-шоу после моей смерти, на любые упоминания моего имени в прессе", – рассказал Максим. Он очень не хочет, чтобы журналисты мыли ему кости, придумывали небылицы и обсуждали жизнь по ту сторону рампы и камеры. И хочет запомниться только яркими ролями и блистательными образами.