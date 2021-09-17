Гостиницы с берегов Амура: Цымбалюк-Романовская с черной икрой, а Валюшкина с женьшенем

Для актеров театра и кино поездка на фестиваль "Амурска осень" – не только игра на сцене, премьеры фильмов, мастер-классы и встречи со зрителями. Это еще и возможность купить местных деликатесов – свежих и вкусных. Поэтому звездный десант высадился на самом большом рынке Благовещенска.

Оксана Сташенко сразу пошла к развалам с красной рыбой и дальневосточной икрой. Кижуч, нерка, кета, чавыча – глаза разбегаются от разнообразия выбора и цен (от 4 до 9 тысяч за килограмм). Актриса взяла несколько полукилограммовых банок – на гостиницы.

А еще Оксана была поражена тому, что в Благовещенке выращивают арбузы. Причем в основном редкие в Москве желтые. И картофель тут удивительный – со вкусом арахиса.

Красную икру маме, мужу и детям везла домой и прилетавшая всего на один день актриса Юлия Меньшова. Судя по объемному термопакету, морской деликатес у нее дома в большом почете.

А вот киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что к красной икре равнодушна – она предпочитает черную. Этот деликатес получают из осетра, белуги и севрюги, он оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека и в значительной степени укрепляет иммунитет. Содержащейся там лецитин выводит из организма излишки холестерина, а фолиевая кислота обеспечивает здоровое состояние кожи и волос, предупреждает развитие малокровия. Для поддержания своей ангельской красоты Виталина купила баночку, чтобы баловать себя между репетициями. Ведь вывшая жена Армена Джигарханяна готовит сейчас программу с песнями из советских кинофильмов, которую уже ждут в нескольких российских городах.

Актриса Елена Валюшкина, зная о близости Китая – всего 800 метров по Амуру – закупила массу лечебных пластырей, которые нормализуют сон и тонизирует иммунитет, а еще несколько видов чая и корень женьшеня. Он как известно, продлевает жизнь и молодость, устраняет симптомы физической и умственной усталости, повышает работоспособность, стимулируют половые функции, улучшает аппетит, регулирует артериальное давление. Кроме того, Валюшкина почти каждый день ходила в Благовещенске на обертывания ламинарией. Говорит, что эффект потрясающий – в 58 лет кожа как у девочки.