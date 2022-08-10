"Увела моего мужа!": Черная как смерть Самбурская отмутузила кулаками подлую соперницу

С кем только актриса не конфликтовала: судилась с Виктором Дробышем, высмеивала горе Ольги Бузовой, издевалась над лицом Виктории Бони. В общем, Настасья Самбурская любит поругаться, меняются только ее оппоненты.
Но есть в жизни брюнетки кое-что неизменное: она все никак не может найти свою любовь. По крайней мере, с мужчинами ее не замечали. Так что, драмы ей приходится придумывать. Звезда театра и кино попробовала себя в новом амплуа и стала режиссером забавного ролика, который показала поклонникам.
Настасья Самбурская вместе с коллегой по творческому цеху Екатериной Молоховской разыграла типичную сцену из турецкого сериала. Героиня звезды "Универа", облаченная в черный как смерть халат, увидела женщину, которая охомутала ее супруга.
"Каримат! Ты увела моего мужа!", – истошно закричала Настасья Самбурская.
Актриса погналась за подлой соперницей, а догнав, отмутузила ее кулаками. Финал истории был счастливым: женщины примирились и стали осыпать друг друга комплиментами.
Но в жизни такие ситуации редко заканчиваются весело. Например, как передает "Царьград", в Новосибирске женщина-полицейский отомстила своей конкурентке, расклеив ее эротические фото по городу. А издание URA.ru рассказало, как в Екатеринбурге спор двух девушек закончился потасовкой.
Как передает Радио 1, ссылаясь на психолога, чаще всего к конфликтным ситуациям приводит ревность, которая возникает из-за низкой самооценки и тотального контроля своего партнера. Так что, Настасья Самбурская подняла очень важную и актуальную для современного общества проблему.