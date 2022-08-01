"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор

Ани Лорак осталась не только без концертов, но и без возлюбленного.

Ани Лорак вновь осталась у разбитого корыта. Молодой любовник, бросив возлюбленную, смылся за бугор и даже разорвал выгодный контракт с Black Star. Стоит отметить, что Егор Глебов буквально растворился. По словам его экс-супруги, он не выходит на связь и даже не общается с их общим наследником.

Напомним, что ранее многие думали, что сама Лорак уехала за границу. Певица отменила концерты и даже перестала появляться на светских раутах. Артистка тоже буквально пропала из поля зрения. Возможно, так бы и продолжалось, если бы в начале лета ее местоположение не рассекретили. Так, журналисты, которых Филипп Киркоров пригласил на день рождения своего отпрыска, заметили присутствующую на празднике Лорак. Таким образом удалось узнать, что звезда не сбежала из России и по прежнему находится в столице.

Теперь возникает другой вопрос: почему же она не последовала за избранником в США? На эту тему высказался Леонид Дзюник. По словам продюсера, артистку вновь предали. Мол: ушлый Глебов был с вокалисткой до тех пор, пока у нее были деньги, а когда женщина практически осталась без заработка – сбежал.

"Видимо, стало плохо с деньгами", – говорит он. По мнению Дзюника, без денег звезда не может интересовать молодого исполнителя. Возможно, он имел в виду то, что ввиду возраста артистка одряхлела и уже не представляет интереса для юношей.

Ходят слухи, что артистка тяжело пережила разрыв с бойфрендом, ведь она только недавно оправилась от развода и смогла вновь поверить в любовь. Также, возможно, она переживает из-за карьеры. Ведь в ближайшем будущем концерты не планируется, а за отмененные выступления она должна вернуть деньги.